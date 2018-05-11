В Астане открыли постмодернистскую экомечеть на солнечных батареях

В районе Сарыарка столицы Казахстана открылась спроектированная в постмодернистском стиле мечеть «Цветок Всевышнего». Об этом сообщает информационное агентство «Фергана».

Внешне здание напоминает цветок и ограненный алмаз, минарет выполнен в виде тростникового пера. По словам архитектора проекта Сагындыка Джамбулатова, мечеть построена в стиле постмодернизма с применением традиционных орнаментов и «новоказахских» декоративных элементов. «Внутри использован современный дизайн, внутри сплошной авангард, все выполнено оригинально, алматинские дизайнеры делали», — подчеркнул архитектор.

Здание имеет сложную полусферическую форму, состоящую из треугольных наклонных плоскостей, завершающуюся куполом 26-метрового диаметра. Площадь мечети составляет 2248 квадратных метров, высота минарета — 43,5 метра.

Внутри мечеть оснащена теплыми полами, при этом здание полностью обеспечивает себя энергией с помощью солнечных батарей, которые производят в три раза больше энергии, чем требуется. «Мечеть себя обеспечивает и может даже выдавать электроэнергию для города», — отметил министр Казахстана по делам религий и гражданского общества Дархан Калетаев.

Мечеть рассчитана на 750 посетителей, ее главным имамом назначен Яхия кажы Исмаилов.

Исламские фундаменталисты Тегерана в начале 2018 года выразили протест против строящейся в столице Ирана мечети в авангардистском стиле. В здании не предусмотрены купола и минареты, что стало поводом для характеристики этой постройки как «еврейской кипы». По отзывам консерваторов, разрешив такое строительство, власти «предали ислам».