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Четырехлетний мальчик поиграл с розеткой и спалил квартиру

В одном из многоквартирных домов по улице Октябрьской в Орле произошел пожар повышенной категории сложности. Причиной стала игра в ремонт розетки, которой занимался четырехлетний мальчик. Об этом сообщает региональный портал «Орловское информбюро».

В квартире в момент возгорания находились четырехлетний мальчик и его бабушка. Пока женщина была на кухне, ребенок решил поиграть с розеткой, это спровоцировало возгорание. Мальчик прибежал к бабушке и сообщил ей о том, что в комнате загорелось кресло. После этого женщина попыталась потушить огонь, но он очень быстро распространился по всему помещению.

Бабушка вызвала пожарных и быстро покинула квартиру вместе с мальчиком. В результате пожара никто не пострадал, выгорела часть помещений квартиры.

Оставшиеся без присмотра даже на короткое время дети часто устраивают домашние пожары. Так, в начале апреля трехлетний мальчик поджег ковер, висевший на стене квартиры, что стало причиной пожара, повредившего жилье и уничтожившего часть имущества.

В декабре 2017-го аналогичный случай произошел в Нижнем Новгороде: ребенок, играя с зажигалкой, поджег кровать. Всем членам семьи, находившимся в квартире, пришлось эвакуироваться.
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