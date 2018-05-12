Подмосковная ипотека оказалась дешевле московской

В первом квартале 2018 года средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в столице составила 9,8 процента, а в Московской области — 9,7 процента годовых, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на данные Главного управления Банка России по ЦФО.

По данным аналитиков Центробанка, год назад как в столице, так и в Подмосковье этот показатель находился на уровне 11,7 процента. Таким образом, за 12 месяцев ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в Московском регионе снизилась на 2 процента.

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Всего за январь — март 2018-го в Москве выдали 17,8 тысячи ИЖК, средний срок кредита в городе составил 16 лет и 6 месяцев, подсчитали в ЦБ. Заемщики Московской области взяли 16,4 тысячи ипотечных кредитов на средний срок 15 лет и 1 месяц. Общая сумма ипотечного кредитования в Московском регионе по итогам квартала превысила 121 миллиард рублей, при этом в иностранной валюте было оформлено всего пять ИЖК.

Доля просроченной задолженности по ипотеке в Москве и области к 1 апреля сократилась до 2,2 процента (3,3 процента годом ранее), сообщили агентству в ЦБ.

Ранее аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс» предрекли ипотечному рынку скорый обвал. По их мнению, к 2027 году объем рынка всех банковских продуктов сократится на 11 процентов, ипотеки — на 17 процентов. Способствовать этому будет меняющаяся демографическая ситуация в стране.