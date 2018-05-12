Названы отличия петербургских квартир от московских

Рынки новостроек Москвы и Санкт-Петербурга отличаются друг от друга по ряду параметров, в числе которых объем предложения квартир, их наиболее востребованная комнатность, ценовой диапазон и др. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании ЦИАН, поступившем 11 мая в редакцию «Дома».

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в исследуемых городах различается весьма существенно: если на первичном рынке Санкт-Петербурга показатель составляет 3,9 миллиона рублей, то в Москве — 6,9 миллиона рублей.

Кроме того, новостройки Москвы отличаются от петербургских выраженным разбросом цены недвижимости. Квадратный метр в новостройке ЦАО стоит в среднем в восемь раз дороже, чем в наиболее удаленном от центра Троицком автономном округе. В Петербурге зафиксирован лишь троекратный разброс цен в зависимости от района.

В Петербурге значительно больше объем квартир в новостройках, реализуемых по цене, близкой к средней по городу. Так, более 70 процентов всего объема первичного предложения продается по цене в 80-120 тысяч рублей за метр (отклонение не более 20 процентов от средней по городу цены). В Москве в ценовом диапазоне, включающем отклонения не более 20 процентов от средней цены, сосредоточено не более 25 процентов всех лотов.

В исследовании также отмечается, что, хотя в Москве проживает в 2,3 раза больше людей, чем в Петербурге, объем экспонируемых в мае 2018 года квартир в новостройках на 19 процентов уступает показателю Северной столицы. Если в Москве выставлено на продажу 60,7 тысячи лотов на первичном рынке, то в Петербурге — 72,2 тысячи.

Еще одним принципиальным различием локальных рынков недвижимости аналитики ЦИАН называют структуру продаж по количеству комнат. В Москве 49 процентов спроса приходится на однокомнатные квартиры и студии, 34 процента — на двухкомнатные, 17 процентов — на трех- и многокомнатные квартиры. В Санкт-Петербурге доли составляют 70, 21 и 9 процентов соответственно.

Согласно опубликованным в апреле 2018 года данным исследования международной консалтинговой компании Knight Frank, по итогам 2017 года Санкт-Петербург занял в рейтинге мегаполисов мира с наибольшим ростом цен на недвижимость 107-е место (рост в 1,2 процента), Москва — 119-е место (рост в 0,2 процента).