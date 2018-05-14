Раскрыта стоимость самых дешевых элитных квартир Москвы

На первичном рынке элитной недвижимости в столице реализуется 32 жилых комплекса с квартирами и 31 комплекс с апартаментами. При этом минимальный бюджет покупки зафиксирован на уровне 17,2 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах компании «Бест-Новострой», поступивших 14 мая в редакцию «Дома».

Общий объем экспонируемой высокобюджетной недвижимости составляет 1773 лота совокупной площадью 232 тысячи квадратных метров. Средневзвешенная стоимость квадратного метра в ЖК с квартирами составляет 796 тысячи рублей, с апартаментами — 741 тысяча рублей.

Средний бюджет предложения элитных квартир составляет 122,4 миллиона рублей, апартаментов — 91,3 миллиона рублей. Самые дорогие лоты представлены в районах Арбат и Хамовники (средний бюджет предложения — 198 и 229,4 миллиона рублей соответственно).

Самые бюджетные на элитном рынке лоты представлены в комплексах апартаментов, расположенных в Мещанском, Басманном и Красносельском районах — в этих локациях средний бюджет предложения варьируется от 17,2 до 51,7 миллиона рублей.

На рынке квартир минимальный бюджет предложения зафиксирован в Тверском и Мещанском районах — 59,4 и 78,8 миллиона рублей соответственно.

По сообщению аналитиков компании Savills, в апреле 2018 года на московском рынке элитного жилья наблюдалась высокая активность: количество сделок оказалось вдвое выше, чем в апреле 2017-го. В денежном выражении было совершено покупок на четыре миллиарда рублей, что на миллиард больше, чем годом ранее. Сделки прошли во всех проектах, экспонируемых на рынке.