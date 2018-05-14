Российских ипотечников предложили расселить в одноэтажные деревянные дома

В России может появиться федеральная программа по строительству одноэтажного деревянного жилья для продажи российским семьям в ипотеку под 5-6 процентов годовых. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает «Парламентская Газета».

Дома по данной программе предлагается строить в радиусе 50 километров от крупных городов, при этом стоимость такого жилья будет в разы меньше, чем городских квартир, а площадь — значительно больше.

Инициатива выдвинута заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» Олегом Ниловым. «Деревянное домостроение должно стать локомотивом всей лесной отрасли в рамках тезиса майского указа Владимира Путина о том, что к 2024 году российские семьи должны быть обеспечены доступным жильем, а ставка по ипотеке должна быть менее 8 процентов», — заявил Нилов.

Депутат отметил также, что программа призвана обеспечить выполнение поставленной президентом Владимиром Путиным задачи довести объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. «Мы предлагаем достичь этих показателей за счет нашего леса, не продавать его за границу, а использовать на благо граждан», — уточнил Нилов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает выдачу россиянам льготных кредитов на покупку деревянных домов заводского изготовления. Комментируя нововведение, премьер отметил, что многие семьи хотели бы жить в собственных домах. «Это серьезная покупка, на которую требуются значительные средства. У нас есть неплохая программа льготного автокредитования — принято решение о том, чтобы транслировать этот опыт на деревянное домостроение», — отметил Медведев.