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Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры Москвы

Минимальная ставка аренды квартир в столице в мае 2018 года составляет 20 тысяч рублей, такой ценовой минимум сохраняется на рынке в течение четырех последних месяцев. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Инком-Недвижимость», который поступил во вторник, 15 мая, в редакцию «Дома».

В мае 2018 года за 20 тысяч рублей можно снять однокомнатную квартиру с косметическим ремонтом в районе станции метро «Сходненская». Жилье находится на третьем этаже пятиэтажного дома на Химкинском бульваре.

В этом же бюджете сдается однокомнатная квартира с современной мебелью и бытовой техникой на 16-м этаже 17-этажного дома по улице Маршала Савицкого, в десяти минутах транспортом от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».

За 22 тысячи рублей в аренду предлагается «однушка» на Лухмановской улице, недалеко от метро «Выхино», за 23 тысячи — однокомнатная квартира в пяти минутах транспортом от станции метро «Новогиреево». Жилье находится на втором этаже девятиэтажки в Купавенском проезде. В пятерку самых бюджетных съемных квартир мая вошла также «однушка» в четырех минутах ходьбы от метро «Чертановская». Лот выставлен в аренду за 25 тысяч рублей в месяц.

Стоимость самой дорогой съемной квартиры в Москве составляет 650 тысяч рублей (около 10 тысяч долларов) в месяц. Лот площадью 215 квадратных метров расположен в клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке, недалеко от станции метро «Кропоткинская». В стоимость аренды входит также машино-место в подземном паркинге.
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