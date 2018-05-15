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На рынке ипотеки зафиксирована беспрецедентно высокая активность

Число ипотечных сделок, зарегистрированных с января по апрель 2018 года, выросло на 84 процента к аналогичному периоду 2017-го, такая активность ипотечных покупателей не имеет прецедентов за весь период наблюдений. Об этом говорится в материалах компании «Метриум», поступивших 15 мая в редакцию «Дома».

Рост кредитования увеличил продажи новостроек на 41 процент, вторичного жилья — на 26 процентов относительно первых четырех месяцев прошлого года. По сравнению с январем — апрелем докризисного 2014 года, спрос на новостройки в Москве вырос в три раза.

Всего с начала 2018 года в Москве было куплено на первичном рынке около 22 тысяч квартир и апартаментов. «Главным стимулом для покупателей по-прежнему остается все более доступная ипотека, — сказала генеральный директор компании Наталья Круглова. — К началу апреля средневзвешенная ставка по выданным кредитам достигла очередного минимума в 9,54 процента, а за первые четыре месяца данный показатель уменьшился на 0,23 процентного пункта. Если текущие темпы сокращения ипотечных ставок сохранятся, то к концу года рынок жилищного кредитования может вплотную подойти к рубежу 8-9 процентов годовых».

Согласно ранее опубликованным данным компании, больше всего ипотечных сделок в первом квартале 2018 года среди российских регионов зарегистрировано в Москве — порядка 18 тысяч. Большие объемы зафиксированы также в Московской области, Санкт-Петербурге и Тюменской области — 16, 15 и 13 тысяч сделок соответственно. Всего в стране за три месяца выдано 300 тысяч кредитов на общую сумму 582 миллиарда рублей.
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