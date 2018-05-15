Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Москве предрекли большую распродажу квартир

Настоящее падение цен на вторичное жилье в Москве еще впереди — к такому выводу пришли эксперты «Метриум» и Level Group. Материалы совместного исследования, подготовленного компаниями, поступили в «Дом» во вторник, 15 мая.

Как отмечают аналитики, активность покупателей на столичном рынке готового жилья продолжает нарастать. В апреле 2018-го в городе было зарегистрировано почти 13 тысяч сделок с вторичной недвижимостью — на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2017-го.

«Большая распродажа вторичного жилья в Москве еще впереди, — говорится в предоставленных материалах. — По мере того, как в столице будет увеличиваться ввод современных новостроек, менее привлекательное состояние вторичного фонда, характеризующегося моральной и физической изношенностью, будет все более очевидно для потенциальных покупателей. Соответственно, собственники такой недвижимости будут стремиться избавиться от этого жилья и выручить достаточно средств для покупки жилья в новом доме. В долгосрочной перспективе эти средства послужат росту активности на рынке новостроек».

Всего с начала года в столице продали более 43 тысяч вторичных квартир, подсчитали аналитики.

Ранее сообщалось об активном «вымывании» недорогого вторичного жилья с московского рынка недвижимости. По информации риелторов, в столице сейчас выставлено на продажу менее тысячи таких квартир по цене до пяти миллионов рублей. Полтора года назад таких объектов было в два раза больше.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Ветром надуло
Эти дома строили, чтобы выжить. Теперь на них делают деньги
«Я не стал мелочиться, деньги были»
Москвич купил дом в Риге и пожалел. Теперь ему придется жить в Рязани
Скинулись на крышу
Как стать владельцем недвижимости, имея тысячу рублей
21:44 14 мая 2018
Раскрыта стоимость самых дешевых элитных квартир Москвы
17:17 14 мая 2018
В среднестатистическом подмосковном доме нашли 2,7 подъезда и 0,96 лифта
16:06 14 мая 2018
Российских ипотечников предложили расселить в одноэтажные деревянные дома
15:27 14 мая 2018
Москвич подарил квартиру девушке и пропал
15:04 14 мая 2018
Москвичи принялись активно скупать сверхдорогую недвижимость
13:06 14 мая 2018
Подсчитаны мировые расходы на недвижимость