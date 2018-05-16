Число дешевых квартир в Москве выросло вшестеро

В Москве доля жилых комплексов, где можно купить квартиры дешевле четырех миллионов рублей, выросла в шесть раз за три года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Метриум», который поступил в редакцию «Дома» в среду, 16 мая.

Как отмечается в исследовании, к концу первого квартала 2015 года на первичном рынке массового сегмента Москвы было представлено 29 жилых комплексов, при этом недвижимость по цене дешевле четырех миллионов рублей продавалась только в одном их них.

К концу первого квартала 2018-го на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса Москвы экспонируется 75 процента, жилье дешевле четырех миллионов рублей можно купить в 15 из них, или в каждом пятом ЖК сегмента. Таким образом, доля проектов с дешевым жильем за три года выросла с 3,4 процента до 20 процентов, т.е. почти в шесть раз.

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Самая большая концентрация жилых комплексов с дешевыми квартирами в начале второго квартала 2018 года отмечается в ЮВАО, где реализуется пять новостроек с минимальной стоимостью квартир от 3,37 до 3,85 миллиона рублей. На втором и третьем местах — ЮАО и СВАО, где ценовые минимумы зафиксированы на уровне 3,26 и 3,4 миллиона рублей соответственно. В каждом из этих округов строится по три ЖК с дешевыми квартирами.

Согласно опубликованным в апреле данным компании ЦИАН, Москва является абсолютным лидером среди городов России по разбросу между минимальной и максимальной стоимостью жилья. Самая дорогая квартиры столицы стоит в 1058 раз больше самой дешевой.