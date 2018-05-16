Из квартиры россиянки силой вывезли несколько тракторов мусора

Судебные приставы Ленинского района города Орска Оренбургской области при помощи коммунальщиков компании ЛКС-5 вывезли мусор из квартиры жилого дома во Владивостокском переулке. Об этом сообщает региональный портал Урал56.Ру.

Причиной вмешательства стали многочисленные жалобы соседей на запах в подъезде и на засилье насекомых и грызунов. Ответственная квартиросъемщица, проживающая в двухкомнатной муниципальной квартире на первом этаже дома, захламила жилые помещения, в течение нескольких лет принося домой выброшенные другими людьми вещи.

По словам 56-летней женщины, она пошла навстречу жалобам соседей на мышей и тараканов и перестала готовить дома. Однако на состоянии квартиры и подъезда это положительно не отразилось. В результате коммунальные службы подали на женщину в суд, который обязал ее в течение четырех месяцев самостоятельно очистить жилье от мусора.

Никакой реакции на решение суда не последовало, после чего расчисткой жилплощади занялись сотрудники коммунальной службы при содействии судебных приставов. Поскольку обитательница квартиры препятствовала уборке, мусор пришлось выбрасывать с балкона в кузов подогнанного специально для этого трактора, который отвозил хлам на свалку и возвращался за новой порцией.

Болезненная страсть к накопительству довольно часто приводит к тому, что квартиры россиян приходится расчищать от гор мусора по решению суда и под контролем приставов. Так, в марте из квартиры одной из жительниц Самарской области было вывезено семь КаМАЗов мусора. В конце апреля похожий случай произошел в Удмуртии — из квартиры пожилой супружеской пары было вывезено полторы тонны хлама. В мероприятии приняли участие сотрудники службы судебных приставов и горожане-волонтеры.