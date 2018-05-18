Покупателям квартир в Москве пришлось урезать аппетиты

Средняя площадь приобретаемой квартиры сократилась в Москве во всех сегментах рынка новостроек. При этом средняя площадь первичного предложения снизилась не столь значительно. Об этом говорится в исследовании ФСК «Лидер», которое есть в распоряжении «Дома».

С начала 2011 года средняя площадь купленной на первичном рынке квартиры снизилась на 27,3 процента в эконом-классе, на 23,5 процента в комфорт-классе и на 26,5 процента — в бизнес-классе. Тенденцию в компании объясняют отсутствием роста доходов населения.

«Средний размер площади жилья, представленного на рынке, за тот же период снизился куда меньше — в эконом-классе на 13,3 процента, в комфорт-классе — на 9,7 процента, в бизнес-классе на —16,5 процента. Это говорит о том, что покупатели стали гораздо более рационально подходить к выбору жилплощади и отказываются платить за нефункциональные метры».

По статистике компании, средняя площадь приобретаемой в 2018 году квартиры в столичных ЖК эконом-класса составляет 48 квадратных метров (в начале 2011 года — 66 квадратных метров), в комфорт-классе показатель снизился за этот период с 71 до 55 квадратных метров, в бизнес-классе — с 98 до 72 квадратных метров.

Согласно ранее опубликованным данным компании «Миэль-Новостройки», к началу апреля 2018 года лидерами по объему предложения квартир минимальной площади среди округов Москвы стали САО и ЮВАО. Самая маленькая на тот момент квартира в столичных новостройках находилась на западе города, в районе Солнцево. Ее площадь составила 18,9 квадратного метра, цена — 3,5 миллиона рублей.