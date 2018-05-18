Россиянка три года отказывалась получать квартиру из-за долга в 20 тысяч рублей

В Татарстане приставы разыскали и сообщили о предоставлении новой квартиры гражданке, в течение трех лет скрывавшейся на территории республики от судебных исполнителей из соседнего региона. Об этом сообщается на сайте республиканского управления Федеральной службы судебных приставов.

Женщина изначально проживала в Волжске и задолжала около 20 тысяч рублей за коммунальные услуги. Приставы открыли в отношении нее исполнительное производство, но впоследствии дом, где располагалось жилище должницы, сгорел, а сама она пропала.

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Приставы объявили женщину в розыск, чтобы взыскать с нее долг. И одновременно к ним за помощью обратились сотрудники отдела ЖКХ администрации города — они выделили россиянке новую квартиру взамен сгоревшей, но не смогли установить ее местонахождение, чтобы вручить ключи.

Гражданку искали с 2015 года. В результате выяснилось, что она уехала в Татарстан. Женщине сообщили о необходимости заплатить за услуги ЖКХ и о том, что ей предоставлено новое жилье. Несколькими днями позже она самостоятельно вернулась в Волжск, явилась в районный отдел судебных приставов и внесла всю сумму долга.

Осенью 2016-го принудительно заселять в новую квартиру пришлось семью из города Тынды Амурской области. Люди отказывались выезжать из аварийного дома в трехкомнатное жилое помещение, потому что сочли предоставленную квартиру слишком большой.