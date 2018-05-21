Российских банкиров уличили в эйджизме при выдаче ипотеки

Российские банки повышают средний размер ипотечного займа для заемщиков младше 40 лет, но сокращают его для тех, кто пересек эту возрастную отметку. Об этом говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в «Дом» в понедельник, 21 мая.

По данным аналитиков, за год к апрелю 2018-го средняя сумма жилищного кредита для граждан в возрасте «65 плюс» уменьшилась на 65 процентов, до 590 тысяч рублей. Тем, кто моложе 25-ти, напротив, стали выдавать больше денег на приобретение недвижимости — 1,64 миллиона рублей в среднем (+10 процентов к показателю за первый квартал 2017-го).

Заемщики в возрасте 40-49 лет теперь получают от банков почти на семь процентов меньше, чем год назад — 2,12 миллиона рублей против 2,28 миллиона годом ранее. Для тех, кому 50-59 лет, средняя сумма ипотеки снизилась на 15 процентов, до 1,8 миллиона рублей. 60-65 летним выдают 1,18 миллиона — на 56 процентов меньше, чем в первом квартале 2017-го.

Средний размер ипотечного кредита в России сейчас составляет 1,99 миллиона рублей, отмечается в материалах НБКИ. Год назад он равнялся двум миллионам.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил разрешить выдачу ипотеки россиянам с 14 лет. По мнению политика, приобретение жилья в раннем возрасте с помощью кредитных средств позволит молодым людям к 25-30 годам получать недвижимость в собственность, и тогда они смогут без проблем создавать семьи.

Эйджизм — дискриминация по возрасту. Это понятие ввел директор национального института старения США Роберт Нил Батлер в 1969 году.