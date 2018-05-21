Россиян заставят заплатить за ЖКХ с помощью трех билбордов

Служба судебных приставов Амурской области начала размещать фотографии жителей региона, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги, на билбордах. Соответствующее сообщение размещено на сайте службы.

В Благовещенске установлено три таких билборда — в районе улиц Мухина и Амурской, Театральной и Красноармейской, Институтской и Кантемирова. Размещенные таким образом фотографии должников меняются через определенные интервалы времени и снимаются, как только неплательщики погасят долги.

«Цель такой меры воздействия —выработать у амурчан нетерпимость к поведению лиц, сознательно уклоняющихся от оплаты задолженностей. Ведь те, кто не платит за жилищно-коммунальные услуги, поступают в ущерб добросовестным потребителям», — говорится на сайте региональной службы судебных приставов.

Первые долги с помощью билбордов уже взысканы — в частности, одна из жительниц Благовещенска, увидев свою фотографию с информацией о задолженности, размещенную публично, выплатила порядка двухсот тысяч рублей.

Подобную практику приставы планируют внедрить и в других населенных пунктах региона.

С начала 2018 года судебными приставами Амурской области взыскано более 140 миллионов рублей по исполнительным производствам о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за 2017 год количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги, информация о которых была передана в НБКИ, увеличилось в 2,2 раза.