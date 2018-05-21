Москвич пришел в свою квартиру и обнаружил ковры и незнакомых киргизов

Владелец квартиры в одной из новостроек Зеленограда обнаружил, что его недвижимостью самовольно пользуются мигранты из Киргизии. Об этом сообщает местное издание «Инфопортал Зеленограда».

Инцидент произошел в мае 2018 года в ЖК «Жемчужина Зеленограда». Владелец одной из квартир выяснил, что в ней живут посторонние, когда наведался в купленное жилье, чтобы решить связанные с предстоящим ремонтом вопросы. При попытке открыть дверь он обнаружил, что ключ больше не подходит к замку.

Через некоторое время дверь открыла незнакомая женщина, плохо говорящая по-русски. Она позвала для переговоров мужчину-киргиза, который также находился в квартире. «Он всячески поражался, насколько позволяло его актерское мастерство, что квартира является частной собственностью и их присутствие, мягко говоря, нежелательно. Клялся все вынести, ему был дан срок», — приводит издание слова источника.

Зайдя в квартиру, хозяин увидел, что пол на кухне устелен звукоизоляционной плиткой, на которую положен ковер и обустроено спальное место. В одной из комнат было положено несколько матрасов, в другой — сушились постиранные вещи. В квартире чувствовался запах плова.

После заявленной претензии ситуацией занялся представитель компании-застройщика. Как выяснилось, квартиру самовольно заняли граждане Киргизии, работавшие на стройке. В течение суток помещение освободили от мигрантов и их вещей.

По информации аналитиков Blackwood Real Estate, комплекс «Жемчужина Зеленограда» возглавляет рейтинг новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами. 20-метровая студия на 14-м этаже дома стоила в марте 2018 года 2,2 миллиона рублей. «Низкая стоимость лота объясняется преимущественно территориальной отдаленностью проекта от МКАД и от ближайшей ж/д станции», — прокомментировали в компании.