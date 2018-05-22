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Тадж-Махал внезапно позеленел

Внешние стены одной из главных достопримечательностей Индии — мавзолея-мечети Тадж-Махал — постепенно становятся зелено-желтыми. Об этом сообщает Reuters.

Памятник архитектуры, построенный из белого мрамора, может навсегда утратить изначальный вид из-за экологических проблем в городе Агре, где он расположен. Как отмечают специалисты по охране окружающей среды, стены Тадж-Махала загрязняются, прежде всего, выхлопными газами и выбросами с местных производств.

Кроме того, изменению цвета здания способствует высыхание реки Джамны, протекающей рядом. Около водоема, куда сливаются отходы, расплодились мелкие насекомые. Они врезаются в стены мавзолея, оставляя на них тяжело смываемые следы.

Активисты также опасаются, что деревянные конструкции в фундаменте здания могут расшататься из-за падения уровня воды в реке. Не способствует сохранению уникального памятника и активное строительство в зоне его расположения, подчеркивают они.

В январе 2018-го стало известно, что власти Индии намереваются ограничить доступ к Тадж-Махалу, чтобы обеспечить его сохранность. По их оценкам, только в 2016 году мавзолей посетили около 6,5 миллиона человек.
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