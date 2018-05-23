Дачные ворота россиянина подписались на платные рассылки

Владелец одной из подмосковных дач Алексей Надежин обнаружил, что оснащенные им GSM-реле ворота на въезде в садовое товарищество подписались на три платных сервиса МТС. Об этом Надежин написал в своем аккаунте на Livejournal.

Факт подписки молодой человек обнаружил, когда в апреле 2018 года GSM-реле перестало реагировать на звонки. Надежин выяснил, что баланс сим-карты стал нулевым, и заказал детализацию звонков.

«Сделав детализацию, я обнаружил, что мои ворота подписались на три платных сервиса МТС, причем, по мнению МТС, они это сделали осознанно, ведь "Подключение к данным подпискам не могло произойти без согласия владельца"», — пишет молодой человек.

Ворота, по его словам, подписались на «Автоновости», «Полезные советы» и «Hi-Tech Новости». За пользование этими подписками мобильный оператор ежедневно списывал с баланса сим-карты 15 рублей.

Обнаружив факт подписки, Надежин обратился в МТС, где ему рассказали, что без согласия владельца подключение было невозможным. Компания вернула молодому человеку деньги.

Как следует из доклада о наиболее прозрачных российских компаниях, обнародованному в начале 2018 года года российским отделением некоммерческой автономной организации Transparency International, МТС входит в топ-10 самых открытых и транспарентных организаций России.