Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами

На подмосковном загородном рынке отмечается постепенное снижение цен. В начале летнего сезона 2018 года, который традиционно является периодом максимальных цен на дачи, стоимость домов оказалась даже ниже показателей осени 2017-го. Об этом говорится в материалах аналитиков «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Дома»).

«На фоне затяжной стагнации говорить даже о сезонном повышении цен на загородном рынке не приходится, — говорит Павел Луценко, генеральный директор «Мир Квартир». — Платежеспособный спрос концентрируется в основном на бюджетном сегменте. Кроме того, значительная часть предложений, если ориентироваться на данные нашего портала, выставляется по завышенной цене, которая превосходит реальную сумму сделки на 10-20 процентов».

По сравнению с осенью 2017 года подмосковная загородная недвижимость подешевела в среднем на 1,5 процента. При этом самые дешевые дома предлагаются на продажу в Воскресенском районе области. Средняя стоимость домовладения здесь составляет 2,5 миллиона рублей. На втором месте — Орехово-Зуевский район, где средняя стоимость объекта на загородном рынке составляет 2,9 миллиона рублей.

На третьем и четвертом месте находятся Озерский и Серебряно-Прудский районы, где средняя стоимость домовладения составляет 3,2 и 3,3 миллиона рублей соответственно. Замыкает топ-5 дешевых локаций Подмосковья Серпуховский район с показателем порядка 4 миллионов рублей за дом.

Минимальная стоимость аренды дач на лето в трехкилометровой зоне от МКАД, по данным «Миэль-Аренда», в мае 2018 года составляет 40 тысяч рублей. В таком бюджете можно арендовать дом площадью 60 квадратных метров, с наборной мебелью разных десятилетий. Большая часть предложения на рынке загородной летней аренды, по статистике компании, находится в ценовом диапазоне до 80 тысяч рублей в месяц.