Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

В Екатеринбурге построят новую телебашню взамен взорванной

Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге
Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) объявило конкурс на строительство телебашни в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новый День».

Предполагается, что новая башня появится на территории района Уралмаш в северной части города, на проспекте Космонавтов. Она будет выше, чем ликвидированная недостроенная телебашня у городского цирка: 236 метров против 220-х, на которых остановилось возведение прежней опоры.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 июня 2018 года, итоги подведут 18 июня. За строительство объекта РТРС готова заплатить максимум 494,2 миллиона рублей. Подрядчик должен будет возвести антенно-мачтовое сооружение, техническое здание, КПП и ограждение. Работы планируется завершить до 21 декабря 2020 года, уточняет агентство.

Старая екатеринбургская телебашня была уничтожена направленным взрывом в марте текущего года. Ее возведение началось в 1980-х, в начале 1990-х проект заморозили из-за нехватки средств. Телебашня пользовалась популярностью у людей, увлекающихся экстремальными видами спорта, — скалолазов и бейсджамперов. Против сноса объекта неоднократно выступали жители города.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Всем дадут
Где искать самое дешевое жилье в Москве
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
Будем жить по-новому
Россиянам показали проекты домов, которыми застроят всю страну
21:15 24 мая 2018
Спрос на апартаменты в Москве резко вырос
20:02 24 мая 2018
Названы московские спальные районы с самым дешевым жильем
14:58 24 мая 2018
Элитное жилье в центре Москвы резко подешевело
13:49 24 мая 2018
Отделения «Почты России» превратятся в супермаркеты
12:46 24 мая 2018
Самую дорогую квартиру Москвы нашли на Котельнической набережной
10:43 24 мая 2018
Пенсионерка стала черным риелтором и получила четыре года тюрьмы