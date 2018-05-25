В Екатеринбурге построят новую телебашню взамен взорванной

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) объявило конкурс на строительство телебашни в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новый День».

Предполагается, что новая башня появится на территории района Уралмаш в северной части города, на проспекте Космонавтов. Она будет выше, чем ликвидированная недостроенная телебашня у городского цирка: 236 метров против 220-х, на которых остановилось возведение прежней опоры.

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Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 июня 2018 года, итоги подведут 18 июня. За строительство объекта РТРС готова заплатить максимум 494,2 миллиона рублей. Подрядчик должен будет возвести антенно-мачтовое сооружение, техническое здание, КПП и ограждение. Работы планируется завершить до 21 декабря 2020 года, уточняет агентство.

Старая екатеринбургская телебашня была уничтожена направленным взрывом в марте текущего года. Ее возведение началось в 1980-х, в начале 1990-х проект заморозили из-за нехватки средств. Телебашня пользовалась популярностью у людей, увлекающихся экстремальными видами спорта, — скалолазов и бейсджамперов. Против сноса объекта неоднократно выступали жители города.