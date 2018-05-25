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Россияне за три месяца заняли на жилье почти 600 миллиардов рублей

Объем выдачи жилищных кредитов в апреле 2018 года вырос в 1,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ипотечного регулятора «Дом.рф» Александра Плутника.

«В апреле выдали на 250 миллиардов [рублей] ипотечных кредитов, если год к году — рост в 1,7 раза», — цитирует Плутника агентство. Рост объемов выдачи ипотеки в первом квартале 2018-го составил 60 процентов в количественном выражении и более 80 процентов — в денежном, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил глава «Дом.рф».

Всего в январе — марте, по данным ипотечного регулятора, россияне оформили жилищных кредитов на 582 миллиарда рублей.

Ранее аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс» предрекли ипотечному рынку скорый обвал. По их мнению, к 2027 году объем рынка всех банковских продуктов сократится на 11 процентов, ипотеки — на 17 процентов. Способствовать этому будет меняющаяся демографическая ситуация в стране.
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