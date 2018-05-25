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Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий

Для решения квартирного вопроса россиян, не имеющих возможности взять ипотеку, может быть запущена программа строительства жилищного фонда для некоммерческого найма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую.

«Если речь идет не о тех, кто может в ипотеку включаться, а действительно о семьях с невысоким уровнем дохода, который позволяет только в наемных домах снимать квартиры, то безусловно, тут процесс может пойти очень неплохо. Это действительно решит проблему многих граждан со среднем уровнем достатка, которые не могут на ипотеку замахнуться. Это наемные дома, причем с применением нанотехнологий», — цитирует Хованскую информагентство.

По словам депутата, уже существует указ президента, согласно которому может быть запущена разработка программ по строительству так называемых наемных домов. Собственником таких домов будет государство. Хованская отметила, что в некоторых регионах России строительство такого жилья уже началось.

«Моя главная идея, чтобы все-таки это было с применением нанотехнологий, чтобы не из дешевых строительных материалов, а чтобы было энергосбережение, чтобы людям платить было меньше в таких домах за коммуналку», — подчеркнула Хованская.

В конце 2017 года парламентарий выступила с предложением восстановить советскую систему кооперативного жилищного строительства с поправками на современные реалии. Хованская рассказала о том, что группа депутатов работает над законопроектом, вводящим новую категорию многоквартирных зданий — держателей паев в кооперативном доме. После постройки дома и внесения жильцами всех выплат участники подобных кооперативов должны, по замыслу авторов документа, получать в собственность не квартиру, а долю в кооперативном доме, которая может передаваться по наследству.
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