93-летнюю россиянку попросили снести многоквартирный дом

В Карелии завершился суд по делу 93-летней Александры Мирляйнен, требовавшей компенсацию за свою квартиру в аварийном доме. Иск женщины пообещали удовлетворить, если она обеспечит снос многоквартирного здания. Об этом сообщает региональный портал «Руна».

16-квартирный дом, в котором проживает 93-летняя пенсионерка Александра Мирляйнен, был признан аварийным в 2016 году, но не вошел в программу расселения. По информации издания, в квартире женщины полностью прогорели и разрушились печи, неисправен дымоход, из-за чего в помещениях не хватает воздуха и постоянно сохраняется повышенная пожарная опасность.

Мирляйнен обратилась в суд, рассчитывая на компенсацию, которая позволила бы приобрести новую квартиру. «У нас никто не получил ни одной квартиры без суда. Поэтому было решено пойти таким путем, — приводит портал слова местного жителя Владимира Заваркина. — И районный суд постановил, что она имеет право получить компенсацию, но для этого должна до 2025 года снести дом, в котором живет, после чего ей дадут компенсацию 470 000 [рублей — Ред.] на покупку квартиры».

Российские власти планируют с 2019 года запустить постоянно действующую программу переселения граждан из аварийного жилого фонда. Из бюджета на эти цели выделят 22-25 миллиардов рублей, регионы будут софинансировать программу. По всей стране в рамках программы будет расселено более 11 миллионов квадратных метров аварийного жилья.

Сейчас в России завершается действие программы переселения граждан из аварийного фонда на 2014-2017 годы. По ней расселили порядка 10,5 миллиона квадратных метров жилья.