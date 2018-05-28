Торговый центр с 39 нарушениями требований безопасности нашли в Перми

Суд в Перми приостановил деятельность местного торгового центра «Кит». В здании выявили почти четыре десятка нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью граждан. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки насчитали в ТЦ 39 нарушений и попросили суд закрыть опасный объект. В здании в том числе использовали неисправные модули порошкового пожаротушения, ряд отделов не имел доступ к пожарным кранам, запоры на дверях эвакуационных выходов не открывались без ключей.

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По результатам проверки в суд было направлено исковое заявление о приостановлении деятельности ТЦ до устранения нарушений требований пожарной безопасности. В настоящее время торговый комплекс закрыт.

Масштабные проверки в российских торговых центрах начались после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, произошедшего в конце марта 2018-го. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.