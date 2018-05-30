Москвичей уличили в квартирной расточительности

За последний год на приобретение жилья в Москве стали в среднем тратить на 2,6 миллиона рублей больше: сумма сделки выросла с 4,1 миллиона в апреле 2017-го до 6,7 миллиона в настоящее время. Об этом говорится в материалах ипотечного центра «МИЭЛЬ-Новостройки», поступивших в «Дом» в среду, 30 мая.

По наблюдениям аналитиков, одновременно в городе вырос и средний размер кредита, оформляемого для финансирования покупки жилья, — на 1,3 миллиона рублей, с 2,6 миллиона до 3,9 миллиона рублей.

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«В целом же можно отметить, что доля ипотечных сделок неуклонно растет, — констатируют эксперты. — Если в апреле прошлого года она составляла 54 процента, то в апреле 2018-го достигла 73 процентов». Специалисты полагают, что увеличению числа кредитных сделок на рынке жилья способствуют снижение ставок и наличие достаточного выбора новых квартир.

Ранее сообщалось, что в период с января по март 2018 года россияне оформили жилищных кредитов на 582 миллиарда рублей. Рост объемов выдачи ипотеки в первом квартале составил 60 процентов в количественном выражении и более 80 процентов — в денежном.