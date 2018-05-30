Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Москвичей уличили в квартирной расточительности

За последний год на приобретение жилья в Москве стали в среднем тратить на 2,6 миллиона рублей больше: сумма сделки выросла с 4,1 миллиона в апреле 2017-го до 6,7 миллиона в настоящее время. Об этом говорится в материалах ипотечного центра «МИЭЛЬ-Новостройки», поступивших в «Дом» в среду, 30 мая.

По наблюдениям аналитиков, одновременно в городе вырос и средний размер кредита, оформляемого для финансирования покупки жилья, — на 1,3 миллиона рублей, с 2,6 миллиона до 3,9 миллиона рублей.

«В целом же можно отметить, что доля ипотечных сделок неуклонно растет, — констатируют эксперты. — Если в апреле прошлого года она составляла 54 процента, то в апреле 2018-го достигла 73 процентов». Специалисты полагают, что увеличению числа кредитных сделок на рынке жилья способствуют снижение ставок и наличие достаточного выбора новых квартир.

Ранее сообщалось, что в период с января по март 2018 года россияне оформили жилищных кредитов на 582 миллиарда рублей. Рост объемов выдачи ипотеки в первом квартале составил 60 процентов в количественном выражении и более 80 процентов — в денежном.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

«Жалею, что сразу не унесла ноги»
Из-за ипотеки гражданского мужа девушке пришлось жить в хостеле и на чужой даче
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться
А этому не дала
Россиянам отказывают в ипотеке. Что делать?
12:16 Сегодня
Названы три города России с дорожающими квартирами
09:54 Сегодня
Назван срок окончания строительства «Москва-Сити»
08:54 Сегодня
Врач-психиатр раскрыл квартирное мошенничество в Астрахани
21:32 29 мая 2018
Определена страна с самым дорогим жильем
17:00 29 мая 2018
Цены на аренду жилья в Подмосковье пошли вниз
12:35 29 мая 2018
Названа стоимость самой дешевой квартиры Подмосковья