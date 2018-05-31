Россияне назвали параметры идеального жилья

Мужчины считают, что квартира прежде всего должна быть просторной, женщинам важна функциональность планировки, а детям — наличие пространства для игр. Таковы результаты опроса, проведенного среди россиян компанией «МИЭЛЬ-Новостройки». Материалы исследования поступили в «Дом» в четверг, 31 мая.

Эксперты выяснили, какими характеристиками должна обладать идеальная квартира — с точки зрения мужчин, женщин и детей. Такой параметр, как цена, в ходе исследования не учитывался.

Мужчины на первое место поставили размер жилья, на второе — возможность сделать перепланировку (отсутствие несущих стен), на третье — транспортную доступность. Женщины заявили, что хорошая квартира должна быть качественно спланированной, а именно иметь кладовую и просторную кухню. Кроме того, по их мнению, важно наличие поблизости зон отдыха и детских площадок. Также у дома должна быть удобная входная группа (пандус, колясочная на первом этаже).

Материалы по теме А этому не дала Россиянам отказывают в ипотеке. Что делать?

Опрошенные дети, в свою очередь, отметили, что в идеальной квартире обязательно должна быть большая детская комната, оформленная декоративными элементами (пиратским кораблем, каретой, огромным «волшебным» деревом). Также они пожелали иметь просторный коридор, где можно кататься на роликах или велосипеде, и панорамные окна. «И в-третьих, на просторной кухне стол должен стоять рядом с раковиной или с окном: так удобно выбрасывать невкусную еду типа овощей, а маме сложнее за этим следить», — отмечается в предоставленных материалах.

В настоящее время в России разрабатываются требования к жилью стандартного класса. Бывший глава Минстроя Михаил Мень в феврале 2018-го заявлял, что в новых домах этой категории будет увеличена высота потолков — до 2,8 метра. Закон, отменяющий в российском законодательстве термин «жилье экономического класса», в январе текущего года подписал президент Владимир Путин.