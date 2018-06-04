В России изменились правила погашения ипотеки материнским капиталом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее тратить материнский капитал на перекредитование ипотеки вне зависимости от того, возникла эта потребность до или после рождения второго ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Подписано постановление правительства. Оно дает право расходовать средства материнского капитала на перекредитование, в том числе ипотечных займов, вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость, то есть до и после рождения второго ребенка и последующих детей», — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Как подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова, нововведение может коснуться около 1,9 миллиона российских семей. По оценке Голиковой, с начала действия программы в 2007 году материнским капиталом воспользовались 8,55 миллиона семей.

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Ранее средства материнского капитала можно было использовать на перекредитование займов на строительство и покупку жилья только в том случае, если эти ипотека была взята до рождения второго и последующих детей.

В конце ноября 2017 года президент России Владимир Путин поручил запустить социальную программу льготного ипотечного кредитования под шесть процентов годовых для семей, где родится второй или третий ребенок. «Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх шести процентов годовых», — уточнил глава государства.

В декабре 2017 года руководитель министерства труда Максим Топилин пояснил, что использовать средства материнского капитала на получение ипотеки под шесть процентов годовых можно будет после рождения второго и последующего ребенка.