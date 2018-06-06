Россиянка решила не платить за ЖКХ и лишилась квартиры

Жительницу поселка Кузнечиха Ярославского района выселили из квартиры из-за систематической неоплаты счетов за коммунальные услуги. Об этом сообщает «Вести Ярославль».

Женщина не платила за ЖКХ более десяти лет и накопила задолженность на несколько сотен тысяч рублей. Она отказывалась выполнить решение суда, поэтому к выселению были привлечены судебные приставы и сотрудники полиции. «Все методы, которые применяются, все проходят юридическую экспертизу и являются законными в рамках существующего законодательства», — прокомментировал ситуацию Алексей Куликов, генеральный директор Заволжской управляющей компании, которой задолжала женщина. По его словам, до принудительного выселения ко всем злостным неплательщикам применяются такие меры, как разъяснительная беседа, отключение электроэнергии или канализации.

Это первый в населенном пункте случай, когда дело дошло до выселения. «Сталкиваемся мы и с такими случаями, когда не помогают ни суды, ни приставы, ни меры принудительного взыскания задолженности. И на моей практике это первый случай, когда суд принял решение о выселении должника», — отметил глава Кузнечихинского поселения Александр Белозеров.

Задолженности по оплате за коммунальные услуги регулярно становятся причиной проблем с недвижимостью. Так, весной 2018-го жительница Магадана случайно узнала о решении суда о запрете на совершение регистрационных действий в отношении половины принадлежащей ей недвижимости. Причиной стала крупная задолженность за тепло, свет и воду. Должница узнала о судебном запрете, только когда решила продать квартиру.