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Россию сочли идеальной страной для размещения заводов

Россия вошла в топ-15 стран мира, идеально подходящих для размещения производства. Об этом говорится в рейтинге «Индекс производственных стран 2018», составленном компанией Cushman & Wakefield (есть в распоряжении «Дома»).

Место в рейтинге определялось по таким параметрам как стоимость производства, потенциальные риски, включая политические и экономические, а также рыночные условия, трудовые издержки и условия для бизнеса, созданные в стране.

В исследовании отмечается, что верхние позиции рейтинга наиболее привлекательных для размещения производства стран традиционно занимают страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «При этом страны Центральной и Восточной Европы сохраняют свою привлекательность и остаются конкурентоспособными для всего мира, так как общие трудовые затраты в регионе сравнительно низкие, а инвестиции в инфраструктуру повышают их связь с остальной Европой», — говорится в исследовании.

Первое место рейтинга все еще занимает Китай, постепенно теряющий конкурентное преимущество за счет роста стоимости рабочей силы. На втором месте Литва, где этот показатель — минимальный в Центральной Европе. Прибалтийская страна сместила с этой позиции Малайзию.

Россия, по оценке консалтинговой компании, поднялась в рейтинге с 23-го на 14-е место в мире. При этом из-за снижения затрат после девальвации рубля, отмечают в Cushman & Wakefield, Россия занимает первое место в Европе по дешевизне размещения производства.

«Мы наблюдаем инвестиционную активность производственных компаний в стране. Об этом говорят увеличение количества сделок по покупке и аренде земельных участков под размещение производств и выход иностранных производителей на российский рынок независимо либо путем создания совместных предприятий с российскими компаниями. Большинство сделок проходят на территории свободных экономических зон и индустриальных парков», — комментирует Диана Мирзоян, партнер компании Cushman & Wakefield.

По оценке «Бест-Новострой», на сегодняшний день в столице заняты под новое строительство далеко не все площадки производственного назначения: на территориях действующих и заброшенных заводов может быть построено еще около 21,8 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.
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