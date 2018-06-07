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В Санкт-Петербурге подешевела аренда жилья

По итогам мая 2018-го ставки аренды жилой недвижимости в Санкт-Петербурге снизились, сообщается на сайте центра оценки и аналитики BN.ru.

Значительнее всего потеряли в цене студии и однокомнатные квартиры — стоимость их найма в среднем сократилась более чем на три процента. Остальные виды съемного жилья подешевели не столь заметно, в пределах 0,1-0,5 процента.

По данным экспертов, в последнем весеннем месяце ставка аренды комнат в Петербурге в среднем составила 10,9 тысячи рублей в месяц. Для однокомнатных квартир этот показатель установился на уровне 20,2 тысячи рублей/месяц. «Двушки» и «трешки» сдавались по средним ставкам 27,1 тысячи и 36,1 тысячи рублей/месяц соответственно.

Санкт-Петербург традиционно входит в пятерку российских городов с самой дорогой арендой жилья. Минувшей весной аналитики поместили его на четвертое место соответствующего рейтинга. Город на Неве обогнали Москва, Сочи и Симферополь.
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