Россиянин притворился военным и обокрал десятки квартирных хозяев

26-летний житель Пензенской области разработал схему дистанционного мошенничества и присвоил себе средства десятков сдающих жилье россиян. Об этом сообщает региональный портал TV-Express.

Мужчина звонил по объявлениям об аренде в разных городах и представлялся военным, ищущим съемную квартиру. Затем он убеждал собеседников пройти к банкомату, чтобы удостовериться в перечислении предоплаты за жилье. Далее молодой человек, отвлекая квартирных хозяев беседой, получал контроль над их счетами, привязывая карту к своему телефонному номеру через опцию «Мобильный банк». Доверчивые абоненты думали, что помогают преодолеть сбой в банковской системе.

В ходе расследования целой серии одинаковых жалоб в различных регионах России, полиция вышла на жителя Пензенской области. «В доме по месту его жительства полицейские обнаружили множество телефонов и сим-карты, которые использовались для осуществления противоправной деятельности. Подозреваемый признался в содеянном. Установлено, что данный гражданин находил на популярном сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче квартиры в наем и звонил по контактным телефонам», — прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Мошенники регулярно пользуются доверчивостью россиян, получая доступ к их счетам под видом интереса к недвижимости. Так, в марте 2018 года пенсионер из Мурманска лишился 700 тысяч рублей. Мужчина разместил в интернете объявление о продаже квартиры. По объявлению позвонил неизвестный, который притворился заинтересованным в покупке и попросил предоставить ему данные карты — якобы для перечисления аванса. После этого со счета продавца квартиры были сняты все деньги.