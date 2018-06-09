Россиянин забил квартиранта ногами за долги по ЖКХ

Вышедший из тюрьмы житель Саратовской области задержан за убийство мужчины, проживавшего в квартире его сокамерника. Бывший заключенный пришел с проверкой в квартиру, чтобы выяснить, платит ли жилец за ЖКХ, и убил его. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Саратовской области.

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к 67-летнему родственнику своего бывшего сокамерника. По просьбе приятеля он собирался выяснить, платит ли квартирант за ЖКХ, и проверить состояние квартиры.

«В ходе беседы 67-летний мужчина пояснил, что не имел возможности производить необходимые выплаты по счетам, в связи с чем обвиняемый нанес ему множественные удары ногами и руками в голову и туловище, после чего с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении СК.

Пострадавший квартирант был госпитализирован и через несколько дней скончался от полученных травм. Избивший его мужчина задержан и признал свою вину. Следственные органы собирают доказательственную базу, после чего дело будет направлено в суд.

Разногласия по вопросам оплаты жилья регулярно становятся причиной преступлений. Так, в 2018 году в Уфе арендатор зарезал собственника квартиры в ходе возникшего между ними пьяного конфликта. Причиной ссоры стал размер арендной платы.