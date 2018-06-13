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Россиянка вышла замуж на сутки и получила квартиру

Шадринский районный суд Курганской области подтвердил право местной жительницы унаследовать квартиру, которая досталась ей по завещанию от мужа. Супруг, которому принадлежала недвижимость, находился в больнице в тяжелом состоянии и скончался на следующие сутки после заключения брака. Об этом сообщается на сайте суда.

Недействительность завещания пыталась доказать дочь умершего волеизъявителя. «[Истица] полагала, что ввиду тяжелого болезненного состояния здоровья отец в момент совершения завещания не мог понимать значение своих действий и руководить ими, то есть не был полностью дееспособен, вследствие чего завещание является недействительным», — говорится на сайте суда.

Однако сторону супруги принял как районный, так и областной суды, ссылаясь на отсутствие доказательств невменяемости скончавшегося за день до смерти. Кроме того, в ее пользу выступил нотариус, подтвердивший подлинность подписи под завещанием.

Отношения с недвижимостью регулярно становятся причиной конфликтов и мошенничества между родственниками. Так, в начале года в Кемеровской области попался на махинациях с жильем 63-летний местный житель, который воспользовался документами своего умершего брата, чтобы получить его квартиру.
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