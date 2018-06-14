Неизвестные скупили в Подмосковье дома стоимостью от 100 миллионов рублей

На рынке сверхдорогой элитной недвижимости в загородных поселках Подмосковья зафиксирован скачок спроса. С начала 2018 года доля сделок в бюджете более 100 миллионов рублей за домовладение выросла на треть. Об этом говорится в материалах компании Blackwood, поступивших 13 июня в редакцию «Дома».

В период с января по июнь 2017 года сделки с домами ценовой категории выше 100 миллионов рублей на загородном рынке не заключались. «Рост спроса [на высокобюджетные объекты — Ред.] частично вызван тем, что небольшая часть предложения на рынке de luxe была переведена в рубли. Текущие условия на элитном рынке повлияли на активизацию покупателей в высоком сегменте», — прокомментировал Александр Шибаев, директор департамента консалтинга, аналитики и исследований компании Blackwood.

Статистика продаж на элитном загородном рынке свидетельствует, что в бюджете свыше 100 миллионов рублей за лот были проданы коттеджи, а также крупные участки площадью более 30 соток в таких поселках как «Ренессанс Парк», Agalarov Estate, Parkwille, «Барвиха 21». Средняя площадь реализованных коттеджей в данном ценовом диапазоне составила 880 квадратных метров.

Согласно ранее опубликованным данным агентства Penny Lane Realty, в первом квартале 2018 года в районах, прилегающих к Рублево-Успенскому шоссе в Подмосковье, было продано элитной загородной недвижимости на общую сумму 3,2 миллиарда рублей. Доход продавцов по этому направлению в январе-марте 2017-го составил 2,1 миллиарда рублей.