В Москве резко подешевели пентхаусы

За год цены на пентхаусы в жилых комплексах столицы снизились на треть, минимальная стоимость лота опустилась до 10,4 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах компании «Метриум» (есть в распоряжении «Дома»).

Средняя стоимость квадратного метра в московских пентхаусах в ЖК комфорт-класса составила к началу второго квартала 2018 года 226 тысяч рублей, в бизнес-классе показатель зафиксирован на уровне 258 тысяч рублей.

Снижение цен произошло за счет выхода в продажу большего количества лотов, отмечается в исследовании. Общий объем предложения пентхаусов в жилых комплексах комфорт- и бизнес-класса составил 57 лотов, это почти в пять раз больше, чем годом ранее.

«В последние годы столичные девелоперы все чаще экспериментируют с форматами недвижимости, предлагая покупателям все новые варианты, — комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум», участник партнерской сети CBRE. — Еще совсем недавно было невозможно представить себе пентхаус комфорт-класса, а в бизнес- классе предложение в этой категории было ограничено лишь несколькими лотами. Сегодня счет идет уже на десятки».

Минимальный бюджет покупки пентхауса в Москве на начало второго квартала 2018 года зафиксирован в ЖК «Поколение», где на продажу за 10,4 миллиона рублей выставлен лот площадью 57,9 квадратного метра. В бизнес-классе ценовой минимум составил 23,98 миллиона рублей, в такую сумму оценивается пентхаус в «LIFE-Ботанический сад-2».