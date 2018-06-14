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Названы самые застроенные города России

Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону

47 процентов площади нового жилищного строительства в период с 2010 по 2017 годы пришлось на 50 крупнейших городов России. Об этом говорится в материалах аналитиков ЦИАН, поступивших в четверг, 14 июня, в редакцию «Дома».

В центрах этих 50 городских агломераций годовой душевой ввод жилья составил 0,65 квадратного метра, в пригородах — 1,08 квадратного метра на одного жителя.

Тройку лидеров по объему жилищного строительства составили агломерации Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, где с 2010 по 2017 годы было построено, соответственно, 73, 31 и 14,1 миллиона квадратных метров жилья.

В число городов России с наиболее активным строительством вошли также агломерации Новосибирска (13,6 миллиона квадратных метров), Екатеринбурга (13,5 миллиона), Краснодара (13,3 миллиона), Саратова (11,4 миллиона). От 10 до 10,7 миллиона квадратных метров жилья построено в Казани, Уфе и Тюмени.

Аутсайдерами по объемам вводимого жилья стали агломерации Магнитогорска, Улан-Удэ и Иванова. В каждой из них в текущем десятилетии было введено в эксплуатацию менее двух миллионов квадратных метров.

В послании президента к Федеральному собранию Владимиром Путиным была сформулирована цель строить 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. В пересчете на душу населения этот показатель составляет 0,82 квадратного метра на одного жителя страны.
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