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Жителей аварийного дома обрадовали переездом в другой аварийный дом

Жители одного из аварийных домов Таганрога пожаловались на то, что городская администрация постановила расселить их в дом, который находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает региональное издание «Блокнот».

Дом по адресу лица Инструментальная, 23/1 был признан аварийным в 2013 году, после чего всех его жителей решили переселить. В 2017 году семье Стрижаковых, проживающих в расселяемом здании, сообщили, что для них администрацией города приобретена квартира в крупнопанельном доме по адресу улица Циолковского, 32/1.

«Выбор с нами никто не согласовывал, просто поставили перед фактом, мол, переселяйтесь», — приводит издание слова Светланы Стрижаковой. При этом, как говорит женщина, в администрации им не предоставили ключи от квартиры и не предложили предварительно осмотреть ее.

Стрижаковы решили посмотреть дом, в котором для них куплено новое жилье, не дожидаясь разрешения администрации, и обнаружили, что здание находится в плачевном состоянии.

«Дом имеет глубокие трещины, в квартирах жильцов цветет плесень и грибок, кровля протекает. Соседи рассказали, что в подъезде люди начали болеть от постоянной сырости», — рассказала сестра Светланы, Анжелика Стрижакова.

После беседы с соседями семья Стрижаковых обратилась в УК дома и выяснила, что собственником квартиры, в которую им предлагается переехать, является городская администрация, на которой числится задолженность за ЖКХ в этом жилом помещении на сумму в 40 тысяч рублей.

Процесс расселения россиян из аварийного жилого фонда время от времени сопровождается казусами. Так, в мае суд по делу 93-летней Александры Мирляйнен, требовавшей компенсацию за свою квартиру в аварийном доме, постановил, что женщина получит деньги на покупку нового жилья, если до 2025 года самостоятельно обеспечит снос ветхого здания.
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