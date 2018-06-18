В Москве упала выдача ипотеки

Рынок ипотеки в московском регионе перестал расти. Как в Подмосковье, так и в столице, включая ТиНАО, в мае отмечалось снижение доли сделок с привлечением жилищных кредитов. Об этом говорится в материалах ЦИАН, поступивших в понедельник, 18 июня, в редакцию «Дома».

В зависимости от субрынка и конкретного ценового сегмента снижение составило от 1 до 4 процентных пунктов относительно максимумов, которые фиксировались зимой 2018 года. В результате доля ипотеки стабилизировалась в старых границах Москвы на уровне 48 процентов, в Новой Москве и в области — 58 и 63 процента соответственно.

«Это связано со стабилизацией ипотечных ставок, среднее значение для первичного рынка в

мае составило 9,3 процента, — говорится в исследовании ЦИАН. — Их дальнейшее снижение остановилось в отсутствие новых решений ЦБ по изменению ключевой ставки».

В 2018 году ключевая ставка снижалась дважды — в феврале и марте. Снижение составляло по 0,25 процентного пункта. 15 июня Центробанк России на заседании совета директоров по процентной политике еще раз оставил ключевую ставку без изменения на уровне 7,25 процента годовых.

По статистике «Инком-Недвижимость», в июне ситуация на рынке новостроек дополнительно дестабилизировалась из-за ожидания банкротств ряда компаний-застройщиков. Произошел отток покупателей-ипотечников с первичного рынка, до 10 процентов потенциальных покупателей недвижимости в новостройках задумались о переходе во вторичный сегмент. В результате количество ипотечных сделок на вторичном рынке выросло на 46,1 процента к маю 2018-го.