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Жалобы бдительных соседей стоили россиянке квартиры

Молодую безработную жительницу Камчатки принудительно выселили из квартиры по решению суда. Причиной стали многочисленные жалобы соседей женщины на беспорядок в доме и асоциальный образ жизни, который она вела. Об этом сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Камчатскому краю.

На решение о выселении повлияли также долги за ЖКХ, которые накопила безработная. «Платить по счетам, как, впрочем, и поддерживать порядок на своей жилой площади, гражданка не желала, ведя асоциальный образ жизни. Квартира пришла в антисанитарное состояние, а из имущества в ней остались только сломанный диван и неисправные холодильник с плитой», — отмечается в сообщении УФССП.

После принудительного выселения у женщины забрали ключи от квартиры и передали их в районную администрацию. В дальнейшем квартира будет передана кому-то из местных жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сама безработная переехала в квартиру к матери. По статистике УФССП по Камчатскому краю, с начала 2018 года в регионе это уже 32-й случай принудительного выселения граждан из жилых помещений.

В начале 2018 года сообщалось, что выселенный по суду из социальной квартиры за систематическую неуплату коммунальных счетов житель Южного Урала нашел возможность вернуться в опечатанное жилье, оставив себе второй комплект ключей. Несмотря на то что после выселения мужчина получил работу и комнату в общежитии, он продолжил пользоваться своей бывшей квартирой для пьяных вечеринок.
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