Банду риелторов-пьяниц нейтрализовали в Волгограде

В Волгограде осуждены за мошенничество и принуждение к продаже жилья трое «черных риелторов», которые спаивали своих жертв. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Одна из участниц банды, 53-летний риелтор Светлана Луночкина, находила социально неблагополучных владельцев долей в квартирах, и подселяла к ним двух других участников — 27-летнего Андрея Сиволобова и 29-летнего Дениса Макарова. Молодые люди регулярно выпивали в компании собственников недвижимости и склоняли их продавать жилье на невыгодных условиях или переоформлять его на подставных лиц.

После одного из таких случаев пострадавший собственник недвижимости обратился в правоохранительные органы. В отношении участников банды были возбуждены уголовные дела по статьям о жилищном мошенничестве в крупном размере, а также о принуждении к сделке под угрозой насилия.

По решению суда Луночкина получила 6,5 лет лишения свободы, Сиволобов — шесть лет, Макаров — пять лет и 11 месяцев.

Спаивание социально неблагополучных владельцев недвижимости — распространенный инструмент квартирных мошенников. В начале 2018 года была выявлена банда, состоящая преимущественно из граждан Азербайджана, которая с 2010 года обманом получала квартиры психически нездоровых людей. «Черные риелторы» увозили своих жертв из Москвы, держали в плену и спаивали.