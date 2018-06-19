Россиянин согласился лишиться кота в обмен на квартиру

Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу кота породы мейн-кун. Животное оценено хозяином в 1,25 миллиона рублей. Соответствующее предложение размещено на площадке бесплатных объявлений.

Из текста сообщения следует, что владелец согласен как продать питомца, так и обменять его на дом, квартиру, земельный участок или автомобиль. «Доплата в любую сторону», — уточняет продавец.

На момент публикации в категории «Кошки породы мейн-кун» на ресурсе размещено 280 объявлений, большинство их авторов готовы продать животных по цене от 3 тысяч до 35 тысяч рублей. Некоторые владельцы мейн-кунов предлагают желающим взять у них котят за символическую плату в один рубль.

Ростов-на-Дону вошел в рейтинг российских мегаполисов с наиболее доступным для населения жильем по версии ЦИАН. Семья из двух человек, располагая среднестатистической по городу зарплатой, может накопить на собственную квартиру за 2,8 года, если будет откладывать все заработанные средства.