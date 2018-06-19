Россиянин решил утеплиться и спалил квартиру

Житель Нижнего Тагила устроил пожар в своей квартире на улице Малышева. В результате жилые помещения квартиры выгорели, повреждены пол и деревянные перекрытия. Об этом сообщает региональный портал «Между строк».

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки обогревателя, который мужчина включил в сеть, чтобы согреться. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, в тушении участвовали три пожарных машины.

Соседей по дому, на первом этаже которого случилось возгорание, эвакуировали, причем одного из мужчин пришлось спасать с помощью пожарной лестницы.

Июнь 2018 года в Нижнем Тагиле оказался холодным. В частности, по данным Роспотребнадзора, из-за холодов в полтора раза к показателям прошлого года в городе и области снизилась активность клещей.

Оставленные в розетке электроприборы регулярно приводят к пожарам в домах россиян, причем не только обогреватели, но и зарядные устройства для мобильных телефонов. Так, весной 2018-го сгорела квартира в городе Ливны Орловской области. Причиной пожара стало замыкание проводки, к которой было подключено зарядное устройство мобильного телефона.