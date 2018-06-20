Предприимчивые россияне обменяли старый микроавтобус на гостиницу

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту присвоения частными лицами муниципальной гостиницы «Ковров». Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По материалам следствия, мошенническая операция заняла около 10 лет. ОАО «Гостиница Ковров», 61 процент которого принадлежал владимирскому Совету народных депутатов, создало в 2001 году аффилированное ООО «Мини-отель». В 2008-м в состав учредителей гостиницы вошли два физических лица, которые попытались запустить процесс ликвидации или разделения ОАО, но получили отказ от основного собственника.

«В марте 2009 года вопреки запрету здание гостиницы площадью 5,6 тысячи квадратных метров было передано в качестве дополнительного вклада в уставный капитал "Мини-отеля". При этом стоимость объекта была занижена до 1,4 миллиона рублей, — приводится на сайте СК сообщение следственного отдела по городу Ковров. — В конце 2013 года собственники "Мини-отеля" окончательно завладели гостиницей, выкупив ее за старый микроавтобус, гараж и небольшую сумму денег».

Ущерб муниципалитету в результате действий двоих завладевших гостиницей россиян, по оценке следствия, превысил четыре миллиона рублей. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье о присвоении имущества в крупном размере.

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