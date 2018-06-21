Москвичи утратили осмотрительность при оформлении ипотеки

Средняя сумма кредита в жилых комплексах комфорт-класса московского региона растет на протяжении последних 12 месяцев. Об этом свидетельствуют материалы ФСК «Лидер» (есть в распоряжении «Дома»).

По статистике ФСК «Лидер», в июне 2017 года в реализуемых компанией жилых комплексах произошел скачок доли ипотечных сделок — показатель увеличился с 65 до 73 процентов. После этого доля ипотечных сделок оставалась относительно стабильной, увеличившись к июню 2018-го на один процентный пункт.

Средний размер ипотечного кредита за тот же период увеличился на пять процентов и составил 3,7 миллиона рублей. Статистика ипотечных сделок на объектах компании свидетельствует о том, что такую динамику обеспечивают, главным образом, семейные покупатели, которые, пользуясь снижением ставок по жилищным кредитам, приобретают более просторное жилье.

Кроме того, как отмечают в компании, в отношении покупателей в возрасте до 34 лет, приобретающих студии и однокомнатные квартиры, заметна тенденция к уменьшению срока запрашиваемого кредита.

«Пользуясь удешевлением ипотеки, такие клиенты стремятся сократить сроки выплаты кредита, не исключая того, что в перспективе заинтересуются покупкой более просторного жилья», — комментирует ситуацию руководитель управления партнерских продаж, ипотеки и субсидий ФСК «Лидер» Павел Тимошенко.

По статистике ДОМ.РФ, общий объем выдачи ипотеки в России в мае 2018 года вырос в 1,7 раза к аналогичному периоду 2017-го и достиг 250 миллиардов рублей. В течение года, по прогнозам регулятора, объемы выдачи ипотеки продолжат расти достигнут к началу 2019-го 2,8 триллиона рублей.