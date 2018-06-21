В Новой Москве подскочили цены на жилье

Стоимость квартир в крупных проектах Новой Москвы увеличилась за шесть лет на 44 процента. Такие данные содержатся в материалах аналитиков ЦИАН, поступивших 20 июня в распоряжение «Дома».

Рынок жилья Троицкого и Новомосковского автономных округов (ТиНАО) стал таким образом единственным субрынком московского региона, в котором с 2012 года отмечался общий рост цен, помимо удорожания квартир за счет перехода на более высокие стадии строительства. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке Новой Москвы в июне 2018-го составила 102,1 тысячи рублей.

Материалы по теме Всем дадут Десять жилых комплексов Новой Москвы с самыми дешевыми квартирами

По данным ЦИАН, ключевым драйвером роста стоимости жилья в ТиНАО стало улучшение

транспортной доступности за счет уже открытых и анонсированных станций метро. Кроме того, привлекательность Новой Москвы для покупателей недвижимости выросла за счет развития инфраструктуры и повышения качества новых проектов.

«Все это способствовало росту спроса на жилье почти в два раза, — говорится в материалах ЦИАН. — В 2012 году было совершено 9,9 тысячи регистраций ДДУ, а в 2017 году — уже 19,2 тысячи».

Ранее аналитики компании «Метриум» подсчитали, что в первом квартале 2018-го жилые комплексы, строящиеся в Новой Москве, продемонстрировали в 2,4 раза более интенсивные темпы продаж, чем новостройки в старых границах города.

По заявлениям городских властей, в 2018 году в развитие Новой Москвы планируется вложить 200 миллиардов рублей.