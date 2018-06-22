Жители многоквартирного дома столкнулись с внезапным исчезновением подъездов

Жители дома №70 по улице Ермака в городе Иваново потеряли доступ к собственным квартирам. Вход оказался отрезан соседом из дома №68, ставшим в результате межевания владельцем земли, на которой расположены подъезды. Об этом сообщает региональный портал IvanovoNews.

Забор был установлен без оповещения жителей дома №70, некоторые из них узнали об этом, вернувшись домой из города. Из-за того, что подъезды дома оказались за ограждением, жильцам приходится пользоваться окнами, чтобы попасть в свои квартиры. Кроме того, на закрытой территории находятся канализационные люки, которые нужно регулярно прочищать спецтехникой.

Пострадавшие заявляют, что не принимали участия в межевании участка. По их словам, они подписали только бумагу, в которой давали согласие на открытие магазина в соседнем доме. «Мы узнали, что наш участок отмежеван, только в суде. Мы в шоке были вообще все!», — приводит портал слова одного из жителей.

«Здесь спор между двумя собственниками: с одной стороны, частное лицо, которое имеет в собственности участок, с другой стороны — собственники многоквартирного одноэтажного жилого дома, — прокомментировала конфликт Ольга Мещанинова, заместитель начальника отдела контроля городского комитета по управлению имуществом. — Правовые основания у администрации города принимать решение по порядку пользования этими участками отсутствуют. Здесь исключительно спор между собственниками, который должен решаться в судебном порядке».

В июне 2018-го жители одного из домов на Ленинском проспекте в Москве обнаружили, что их квартиры лишились балконов. Строители, реставрировавшие фасады дома к ЧМ-2018, не успевали уложиться в срок и спилили балконы, «портившие вид здания». Собственникам квартир было сказано, что балконы просто приведут в порядок.