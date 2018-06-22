Цены на землю обвалились в Подмосковье

В июне 2018-го спрос и цены на земельные участки снизились к началу года практически во всех локациях Подмосковья. Небольшая положительная динамика была замечена только в шести из 39 районов. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков «Мир Квартир« (есть в распоряжении «Дома»).

Средняя стоимость сотки в регионе подешевела с начала года на 1,2 процента, средняя цена предложения — на 1,4 процента. «Цены (на земельные участки в Московской области — Ред.) продолжают снижаться, — прокомментировал рыночную ситуацию Павел Луценко, генеральный директор «Мир Квартир». — Покупатели по-прежнему предпочитают участкам готовые загородные дома, но и этот формат в условиях падения платежеспособного спроса населения становится все менее востребованным».

Максимальная отрицательная динамика за сотку отмечена в Шатурском (минус 4,5 процента к началу года), Волоколамском (минус 3,5 процента), Чеховском (минус 3,3 процента), Серебряно-Прудском (минус 3,2 процента) и Луховицком (минус 2,8 процента) районах.

Самые дешевые участки в июне 2018-го выставлены на продажу на юго-востоке дальнего Подмосковья. В частности, в Озерском районе за сотку просят в среднем 55 428 рублей, за участок целиком — 670 210 рублей. Дешевые участки предлагаются также в Серебряно-Прудском, Павлово-Посадском, Луховицком и Шатурском районах. Стоимость сотки здесь находится в пределах 70,5-74,3 тысячи рублей.

Средняя стоимость земли по области в целом составила 142,9 тысячи рублей за сотку и 2,28 миллиона рублей за надел.

По статистике компании «Метриум», за год к июню 2018-го загородные дома в новых поселках по Дмитровскому, Киевскому, Минскому, Новорижскому и Рублево-Успенскому направлениям Подмосковья в среднем подешевели на 33 процента.