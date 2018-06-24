Москвичи стали легкомысленнее при покупке жилья

В общем объеме покупателей на столичном рынке вторичной недвижимости растет доля людей в возрасте 25-34 лет, которых принято относить к поколению Y. За пять лет показатель вырос с 20 до 40 процентов. Об этом говорится в исследовании «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Дома»).

Доля покупателей более старшего поколения X (36-60 лет) при этом сократилась с 80 до 60 процентов. Такое перераспределение спроса привело к увеличению спроса на ипотеку на вторичную недвижимость, поскольку, отмечается в материалах компании, поколение Y более охотно берет кредиты в отличие от представителей поколения X, предпочитающих копить.

Следствием смены поколений на рынке недвижимости стал существенный рост числа ипотечных сделок на вторичном рынке: в мае 2018 года доля таких сделок составила 38,2 процента, тогда как год назад показатель составлял 26,5 процента.

«Отношение к ипотеке у представителей поколений X и Y различается кардинально. Более старшие покупатели чаще склонны взвешивать все за и против и нередко отрицательно относятся к идее “жизни взаймы”, опасаясь не справиться с кредитной нагрузкой, — комментирует директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.— В сознании покупателей-X, переживших дефолт и другие экономические потрясения, укоренилось сильное недоверие к банковской системе. Молодые люди, у которых нет такого бэкграунда (...) гораздо проще относятся к жизни в целом и к идее оформления кредита, в том числе и ипотечного».

Ранее в июне 2018 года эксперты ипотечного центра ФСК «Лидер» отметили, что в новостройках массового сегмента вырос средний размер ипотечного кредита. При этом покупатели в возрасте до 34 лет, по данным компании, стали склонны выбирать более короткий срок кредита. «Пользуясь удешевлением ипотеки, такие клиенты стремятся сократить сроки выплаты кредита, не исключая того, что в перспективе заинтересуются покупкой более просторного жилья», — отмечается в материалах компании.