Пенсионный фонд разочаровался в квартире россиянки и забрал у нее маткапитал

Суд Калининского района города Челябинска обязал мать троих детей вернуть средства материнского капитала, выданные на покупку жилья. Иск к женщине подало управление пенсионного фонда (УПФР), обнаружив, что она использовала сертификат на приобретение квартиры в ветхом доме. Об этом сообщается на сайте суда.

«В мае 2017 года ответчица обратилась в УПФР с заявлением о выдаче 433 тысяч рублей на погашение кредита для приобретения жилья, и ее просьба была удовлетворена. Однако позже выяснилось, что женщина купила квартиру в доме 1920-го года постройки, ещё в 2008 году процент износа жилища составлял 68 процентов, — говорится в сообщении суда. — Кроме того, через пару месяцев после покупки ответчица перепродала квартиру, не исполнив при этом требование закона об оформлении жилья в собственность всех членов семьи, в том числе детей».

С точки зрения пенсионного фонда, применение материнского капитала не привело к улучшению жилищных условий семьи женщины, следовательно, она использовала сертификат для «неосновательного обогащения за счет бюджетных средств, находящихся на счетах УПФР, в связи с чем были нарушены законные права и интересы Российской Федерации как собственника средств».

Суд обязал женщину вернуть в УПФР предоставленные ей 433 тысячи рублей. Решение вступило в законную силу.

В начале июня 2018 года эксперты портала Domofond подсчитали, в каких российских городах можно приобрести максимальное количество квадратных метров жилья, используя средства материнского капитала. На первом месте по этому показателю оказалась Воркута, где обладатели сертификата смогут приобрести 39 квадратных метров жилья. В топ-10 попали также Мончегорск (27 квадратных метров), Апатиты (22 метра), Киселевск (21), Златоуст (20,5), Краснотурьинск, Рубцовск и Троицк (во всех — 20 метров), Коркино и Кинешма (по 19 «квадратов»).