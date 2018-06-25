Россияне оставили телефон заряжаться на ночь и взорвали квартиру

В городе Балаково Саратовской области произошел пожар в доме №11 на улице Красноармейской. Возгоранию предшествовал сильный хлопок. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Находился там рядом. Был в доме на пятом этаже, с другом были одни, услышали, как что что-то пшикнуло, как будто это газ, выглянули в окно, а там дикий пожар, — приводит издание слова одного из свидетелей происшествия. — Дом зацепило довольно неплохо, квартира горела так, что было много углей, падающих вниз».

От пламени пострадала квартира молодой пары, в которой начался пожар, а также жилье соседей с верхнего этажа. Причиной пожара, по предварительной версии, стал взорвавшийся телефон, который молодые люди поставили на ночь заряжаться.

Несмотря на то, что большинство современных зарядных устройств рассчитаны на то, чтобы оставлять их в розетке на длительное время, возгорания, связанные с этим, время от времени все же случаются. Один из таких инцидентов произошел в конце мая в Орловской области. Местный житель оставил зарядное устройство в розетке и ушел по делам. Во время его отсутствия произошло короткое замыкание проводки, которое, предположительно, вызвало зарядное устройство. Запах дыма почувствовали соседи и вызвали пожарных. От огня пострадала часть квартиры.